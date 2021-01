"¿Durante un año en la vicepresidencia de Asuntos Sociales no se ha podido hacer nada para evitar lo que está sucediendo en la Cañada Real?", pregunta Gonzo a Pablo Iglesias en Salvados. Y es que como afirma el presentador, la situación en la Cañada Real "ya no es un problema de desabastecimiento de luz, sino un problema estructural del mayor asentamiento de Europa a 14 kilómetros de la capital.

Pablo Iglesias afirma que con las "competencias" que tienen "es difícil": "No paramos de intentarlo, hemos pedido casi por favor a la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias que intervenga". "No puedo obligar a Ayuso a hacer lo que tendría que hacer", insiste el vicepresidente, que explica que "los Servicios Sociales están transferidos a las Comunidades Autónomas". En el vídeo principal de esta noticia, puedes ver la explicación completa de Pablo Iglesias sobre cómo como vicepresidente social no ha actuado para frenar la situación de la Cañada Real.