EL PRESIDENT CATALÁN HABLA SOBRE LA VALIDEZ DEL 1-O SEGÚN EL NÚMERO DE VOTANTES

El president catalán habla con Jordi Évole en Salvados sobre la eficacia del referéndum según el porcentaje de participación. Para él, "no hay cifra" mínima de votantes para que el resultado no pueda ser válido. "Esto no depende de lo que diga una persona. En todo el mundo, excepto que se acuerde lo contrario, no se recomienda fijar un mínimo de participación", argumenta Puigdemont.