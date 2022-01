Gonzo recuerda en su entrevista a Abel Caballero una polémica que vivió sobre la memoria histórica al principio de su mandato. Un juzgado hizo caso a una asociación de memoria histórica y mandó a tirar una cruz, pero el alcalde de Vigo recurrió. "Fue el TSJ y la gané", destaca Abel Caballero a Gonzo, que le realiza una pregunta directa: "¿Es así cómo se consigue que le vote la gente de derechas?".

"No, era una cruz, que la primera corporación democrática, derecha, centro e izquierda le quitó los símbolos fascistas y dijo que la cruz era de la ciudad", explica Caballero, que insiste en que "pasó a ser un símbolo de la ciudad". "Los tribunales me dieron la razón", explica el alcalde de Vigo, que afirma que él no tira cruces: "Las cruces son un símbolo fascista, si tú las identificas con eso. Yo tiraría un busto de Franco, lo quitaría inmediatamente. No una cruz, ni una medialuna, ni ningún símbolo religioso que tuviera que ver con la esencia de los sentimientos profundos de la gente". Puedes ver su reflexión al completo en el vídeo de arriba.