Gonzo recuerda a Juan Carlos Girauta el cambio de actitud de Albert Rivera, quien comenzó a realizar discursos con un lenguaje más agresivo contra Pedro Sánchez. Una actitud que Girauta defiende totalmente, al igual que Begoña Villacís que afirma que "hay momentos en los que tienes que hablar claro": "Albert lo clavó y había que abrir los ojos a la gente".

Por su parte, Toni Roldán no lo ve de esa forma: "No hay un objetivo de mejorar y avanzar España, sino hay una voluntad deliberada de liderar la derecha para ser presidente del Gobierno: "Yo no me metí en política para hacer a Rivera presidente". La periodista Paloma Esteban recuerda que tras la investidura fallida de Sánchez Rivera vivió muchas presiones para que el líder de Cs "cambiara su posición y llegara a un acuerdo con el PSOE".

Así recuerda esas "presiones" Girauta: "Gente al frente de responsabilidades tremendas, que son ejecutivas y que por alguna razón quieren hacer política y generar opinión". En esos momento, Albert Rivera desapareció, incluso, muchos de su propio partido no sabían dónde estaba. En el vídeo principal de esta noticia lo recuerdan.