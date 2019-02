Extremoduro, el nexo de unión entre Inés Arrimadas e Irene Montero

Irene Montero e Inés Arrimadas no se conocían antes de la política. Confiesan en Salvados que coinciden muy poco porque una está en el Congreso y otra en el Parlamento. No desvelan si se llevan bien o no, pero tienen más cosas en común de lo que se piensan.

Las dos llevaban la carpeta forrada de pequeñas, eso sí, Irene Montero de la serie 'Compañeros' mientras que Inés Arrimadas de Guardiola. "Suerte que me quedo con su recuerdo de futbolista y no con el recuerdo político de ahora".

Los padres de Inés Arrimadas le ponían a la política música de los Beatles, a Irene Montero Joaquín Sabina, Carlos Cano y hasta Fito. Es en ese momento cuando Arrimadas confiesa que ha ido a conciertos de Fito y Extremoduro: "La gente se queda flipada cuando lo digo, pero es verdad".

Esta es una letra de Extremoduro: "Quién va a meterse por el culo mi libertad de expresión cuando diga que me cago en la Constitución. Nadie puede escaparse si todo es una prisión. ¿Por qué coño hay tantos maderos a mi alrededor?". ¿Se ven ahora Arrimadas y Montero cantando esta canción?

En este punto se abre un debate sobre la libertad de expresión. Arrimadas dice que cree en "la libertad de expresión, pero tiene límites". Pone de ejemplo que Valtònyc diga "salid esta noche y matad a un guardia civil", eso para Arrimadas "no está amparado en la libertad de expresión". Montero pone de ejemplo los piropos para decir que tienen "sanción social" pero que la "libertad de expresión no debe tener una consecuencia penal".

