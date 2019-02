Inés Arrimadas e Irene Montero dejan claro que Ciudadanos y Podemos nunca gobernarán juntos: "Nuestro modelo es antagónico"

A pesar de reconocer que Podemos y Ciudadanos no son "compatibles", Montero y Arrimadas cree que eso "no significa que haya una medida" que no puedan compartir como la "eliminación de aforamientos o la ley electoral".

Jordi Évole le hace dos preguntas muy sencillas a las entrevistadas: ¿Ciudadanos tiene cosas más en común con Vox que con Podemos? Arrimadas dice que son "diferentes partidos" y ellos son "un partido de centro que no está en los extremos". Para Montero la pregunta es si es más fácil pactar con "la casta" que con Ciudadanos. "Nosotros pactamos sobre medidas concretas", defiende Montero.

Os pongo un ejemplo concreto. Si vuestras formaciones fuesen capaces de ponerse de acuerdo y gobernar con el PSOE, no habría la posibilidad de que hubiese un tripartito de derechas en los que estuviese incluido un partido de extrema derecha.

Preguntadas por si gobernarían juntas, lo tienen claro: "Ciudadanos no va a gobernar con Podemos, porque nuestro modelo es antagónico", asegura Arrimadas. Irene Montero también es tajante: "El proyecto de país de Ciudadanos y de Podemos es tan antagónico, que es muy difícil ponerse de acuerdo para gobernar".

