"Si usted se viese obligada a aprobar alguna medida desde el Ministerio con la que no está de acuerdo, ¿dejaría el cargo?", pregunta Gonzo a Yolanda Díaz, quien le responde tajante en Salvados: "Ya me conoce la gente. Insisto, he venido aquí a cumplir el acuerdo de Gobierno. Primero, por respeto democrático; segundo, porque es a lo que nos debemos. Y yo he jurado en mi cargo con estos planteamientos".

Por eso, la ministra de Trabajo afirma que "desde luego, en temas que son relevantes", no va a mantenerse "al precio que sea". Pero, ¿cuáles son esos temas relevantes donde no transigiría? ¿Le da miedo a Yolanda Díaz el panorama que va a quedar después de la pandemia del coronavirus en España? Así responde en este vídeo la ministra de Trabajo a Gonzo.

"Hay gente en el Gobierno que hace relato"

"Hay gente en el Gobierno que hace relato, hay gente que solo se mueve en el relato y hay gente que gestiona ese relato, hay gente de todo", confiesa Yolanda Díaz. Pero, ¿cuáles son sus nombres? Puedes ver el momento en el vídeo.