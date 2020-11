Gonzo, presentador de Salvados, pregunta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre lo que sucedió en una de las reuniones entre ministerios en el Palacio de la Moncloa: su departamento se levantó de la mesa por mantener diferencias de criterios con la cartera de Economía. ¿Qué pasó? Sobre esta cuestión habló Díaz en el programa.

"Todos los ministerios nos hacemos observaciones y tenemos puntos de vista diferentes, pero lo importante es que es las diferencias se muestren en los órganos de Gobierno y no salgan al exterior", ha destacado la ministra de Trabajo en Salvados. Esta respuesta llevó a Gonzo a hacerle otra pregunta: ¿cuáles son las diferencias entre esos ministerios?

"Nos une el programa de gobierno, pero nos diferencia que venimos de mundos diferentes, y eso es muy bueno. Yo observo a miembros del Gobierno que no representan a mi mundo, ni mucho menos, y aprendo mucho de ellos y de ellas. Y a la inversa también", respondió Yolanda Díaz. Sin embargo, ante la insistencia de Gonzo, señaló: "Yo no debo hablar de estas cosas, y no lo voy a hacer".