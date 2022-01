Tras escucharlas, Gonzo, como padre con un hijo a punto de entrar en la adolescencia, pregunta al psicólogo Paco Estupiñá por las señalas a las que deben estar atentos los padres para saber si puede haber problemas de salud mental. "Es complicado porque la adolescencia es cambio", destaca el psicólogo, que destaca que es muy importante construir un canal de comunicación abiertos entre los padres y sus hijos.

"Yo, que acabo de ser papá, escuchando todo esto me emociono mucho", explica el actor Jaime Lorente, que afirma que no vive la paternidad "desde un lugar de exigencias": "Como ser humano va a haber muchas cosas que no voy a saber hacer muy bien, pero voy a luchar mucho para tener con mi hija ese canal abierto". Y es que el conocido actor destaca que "las cosas están cambiando": "Mi hija no es culpable de mis miedos e inseguridades, y ese tiene que ser el trabajo".