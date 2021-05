"Hay una cosa que me llama la atención de usted, porque ahora es muy reticente a participar en debates, lo ha sido durante esta campaña, pero en el año 2015, cuando nadie quería defender al PP de la Gürtel y de la corrupción, usted iba a debatir a 'La Tuerka', afirma Gonzo a Isabel Díaz Ayuso, la cual se enfrentaba en el programa a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Tania Sánchez.

¿Por qué lo hacía? "Yo he ido siempre a muchos debates y a muchas tertulias porque me ha parecido siempre muy divertido. Pero en la campaña del 2019, no siendo especialmente conocida ni tampoco presidenta, decidí que lo mejor era que hubiera un debate como lo he hecho ahora", explica Ayuso.

Pero, ¿por qué iba en 2015 a estos debates con Monedero, Iglesias, Tania Sánchez? "Fui tres veces, creo recordar", afirma Ayuso, que explica cómo como parlamentaria se veía "en la obligación de ir a todas partes siempre que se pudiera". En el vídeo principal de esta noticia puedes ver su divertida reacción al ver un vídeo de su intervención en ese programa.