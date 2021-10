Gonzo entrevista en Afganistán a Samira Stanikai, una presentadora afgana de 33 años a la que la vida le ha cambiado totalmente con la marcha de las potencias europeas y la llegada de los talibanes al Gobierno del país. "No tengo miedo a morir, sino que tengo miedo que por mi culpa hagan daño a mi familia", afirma la joven, que explica que se encarga de todos sus familiares: "Hace dos años mi madre murió y mi padre está enfermo, soy la mayor de cuatro hermanas y me encargo de todos".

Tras su primer día de trabajo con los talibanes en el poder Samira tardó 20 días en ir a su casa. Explica que por miedo a represalias se quedó en casa de amigos y familiares. Además, cuenta en este vídeo cómo intenta esconderse de los talibanes cuando está por la calle: "Trato de hacerme pasar por una anciana para evitarlos, me pongo guantes, gafas y calcetines". "No tenemos protección, sobre todo nosotras", insiste Stanikai sobre el peligro que viven cada segundo de sus vidas las mujeres en el país. Pero, ¿y si los talibanes la llegasen a encontrar y detener yendo o llegando del trabajo? Ella lo tiene claro: "Me matarán, me masacrarán, no dudarán ni un segundo". Incluso, contesta con un impactante gesto que puedes ver en el vídeo. Finalmente, España ha evacuado a Samira Stanikai de Afganistán.