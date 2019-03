Directo al grano, Jordi Évole pregunta a Tita Cervera cuántas casas tiene y ella duda a la hora de responder. "No lo sé", dice. Sin embargo, en realidad podría ser de una evasiva porque la baronesa tampoco quiere hablar de casas, como no quiere hablar de política o monarquía.

Preguntada por cúanto paga de factura de electricidad, Tita Cervera tampoco quiere desvelar la cifra, aunque ha subrayado que sí sabe a cuánto asciende: " on cosas de mi casa, yo todos los meses reviso mis cuentas, mis gastos. Todo. Pregúntale a mis secretarias".

Sin embargo, la baronesa asegura que "ser rico es una maravilla, pero implica responsabiliades y riesgos".

En caso de que Tita Cervera se viera con mucho menos dinero que el que tiene ahora, ella ha contestado que no se llevaría las manos a la cabeza: "A mí nuna se me han caído los anillos, ni se me caerán jamás".