César Laborda: "Ha habido empresas que han sido sancionadas por tener subcontratas ilegales"

LAS MARCAS PARALIZAN LOS PEDIDOS DE ESAS FÁBRICAS

Jordi Évole entrevista a César Laborda, el gerente de Iberasia. Su fábrica textil cumple las exigencias del programa Better Factories, que pasan auditorías semestrales que controlan que no haya trabajo forzado, que no haya trabajo infantil... Asegura también que ha habido veces que han tenido que tirar de subcontratas.