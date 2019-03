Carolina Pascual: "A pesar del esfuerzo, cobrábamos 15.000 pesetas al mes, eso no cubría nada"

EXPLICA QUE NO LE DEJARON HACER PUBLICIDADES

La exgimnasta Carolina Pascual explica a Jordi Évole en Salvados que a pesar de todo el esfuerzo, sólo tenían una "mini-beca de 15.000 pesetas al mes", una cantidad que "no cubría nada". Explica que no tenía sponsors y que no le dejaban realizar publicidad ya que sólo había tiempo para entrenar.