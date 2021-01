"¿Creéis que se puede vivir con estas cantidades, con los 1.170 euros de media, con los 780 de un autónomo?", pregunta Gonzo a Miguel Ríos, Manuela Carmena, Charo López y Javier Clemente en Salvados. Miguel Ríos responde al presentador y recuerda el motivo por el que fue a una manifestación de los pensionistas: "Era por el concepto de que el Estado y nosotros tenemos que procurar que el final de la vida de las personas se pueda vivir de una forma digna".

Por su parte, Javier Clemente también señala que es poco dar 1080 euros de pensión: "Si el problema no es cuánto hay que darles, es cuánto hay para darles".

Por otro lado, Manuela Carmena defiende que "lo que reclaman los pensionistas es estupendo" y siempre les ha apoyado, pero reflexiona sobre el sistema de las pensiones: "A mí me parece que sería muy bueno hacer compatible la pensión completa, insisto, completa, y la posibilidad de trabajar porque llegas a los 64 años, los 65, los 66 y estás perfectamente bien y puedes hacer algún otro trabajo, ¿por qué no lo vas a poder hacer?". Esta reflexión de la ex alcaldesa, en la que detalla que sería solo para la gente que sí que quiere seguir trabajando, crea un debate entre los invitados de Salvados.

Miguel Ríos afirma que "trabajar a los 60 años en un andamio es criminal" mientras que Charo López afirma que "la gran aspiración del ser humano es haber trabajado una vida y poder retirarse dignamente y no trabajar más" y, aunque entiende la reflexión de Carmena le realiza una pregunta: "Pero en un país, ¿de dónde se sacan tantos trabajos?". Puedes ver la reflexión completa de Manuela Carmena y el debate que ha creado en el vídeo principal de esta noticia.