Mario Conde ha reconocido que llegó a utilizar su poder e influencias para controlar la información que los medios publicaban sobre el rey don Juan Carlos. Un poder que se hizo evidente el día que se iba a anunciar que Almansa será el jefe de la Casa Real. El exbanquero ha reconocido que el entonces monarca le llamó para pedirle un favor. "Me dijo que llamase a Polanco, que no es bueno que salga".

Un favor que no dudó en hacerle al Rey. Conde ha desvelado cómo intervino para parar la portada de El País y evitar así que se publicase. Sin embargo, parece que finalmente el entonces monarca cambió de opinión a pesar de que Conde ya había logrado que modificasen la portada por primera y única vez en la historia de dicho periódico. "Me dice: Lo he pensado mejor y da igual que la saquen". En vídeo principal de la noticia podrás ver cómo reaccionó el exbanquero tras su cambio de opinión.