Arturo Béjar trabajaba en Facebook, donde fue el responsable de protección del usuario durante años. Posteriormente, como asesor de Instagram, descubrió la magnitud del daño que estaban sufriendo los menores de edad en esta plataforma, al punto de que uno de cada ocho niños, según denuncia en Salvados, había sufrido acoso sexual en la última semana. Al ver que Metano hacía nada para revertir la situación, acabó denunciando públicamente su inacción.

El exdirectivo, que además es padre de dos hijos, se rompe durante la entrevista con Gonzo ante el ejemplo que envía al programa un moderador de contenidos de Facebook e Instagram, que muestra cómo los pedófilos utilizan el perfil de una menor para tratar de contactar con ella y también entre sí con el propósito de intercambiarse pornografía infantil. Béjar no puede reprimir las lágrimas, pero afirma: "Por eso estoy aquí".

"Eso demuestra todo lo que está mal en esto: tienes un menor poniendo imágenes sexuales, tienen mucho seguimiento, comentarios obscenos, horribles...", expone. "¿Por qué lo hace? Porque puede crear una cuenta pública, esa cuenta pública crea el contenido y ese contenido lo conecta a un universo de gentes que les encanta ese tipo de cosas, pedófilos que les dan 'like'… Y nada de eso es algo que un moderador puede quitar", lamenta.

El extrabajador de Meta denuncia además que "es muy fácil" que el algoritmo recomiende un "fondo sin fin de cuentas con ese tipo de contenido". "Es tan fácil de reproducir, tan fácil de encontrar", insiste Béjar, que reprocha a su antigua empresa: "No me puedes decir que la compañía con la tecnología más sofisticada del mundo para crear algoritmos que pueden recomendar este tipo de contenido, uno tras otro, no tiene la capacidad de encontrar todas estas cuentas y borrarlas y asegurar que ese tipo de contenido con menores sexual no se le recomiende a nadie".

Así, el ingeniero sostiene que "hay una comunidad gigante de pedófilos en Instagram", precisamente porque "encuentran el contenido y porque tiene alcance". "Los algoritmos de recomendación en este contexto hacen lo peor y la gente que está trabajando esto lo sabe y lo entiende y no hay nada que puedan hacer al respecto", denuncia.

Además, advierte de que cuando niño se crea un perfil de Instagram "ni siquiera hay texto que te explique los riesgos de una cuenta pública" y de que para los menores es muy importante acumular 'likes'. La plataforma, sentencia, "es un ámbito en el cual le está enseñando a menores a prostituirse" y "a adultos que este es un lugar donde puedes encontrar a menores sexualizados", con una compañía que "si lo tratas de reportar no va hacer nada al respecto".