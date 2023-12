Minerva del Hoyo, procedente de Miguelturra y perteneciente a Podemos, y José Hernández, de Puertollano y ex secretario general de las juventudes socialistas en Puertollano, debaten con Emiliano García-Page sobre sus buenos resultados en las elecciones, algo que se debe, según José, a su capacidad de "rascar voto de la derecha".

"Este hombre no puede pretender presentarse por un partido de izquierdas para que le vote la derecha y llevar a cabo políticas de derechas. Los actos hablan por sí solos", critica José a García-Page, que vuelve a hacerle varias preguntas como respuesta.

"¿Tú crees que la gente se levanta por la mañana y es de derechas para todo o de izquierdas para todo? ¿No crees que hay gente que coincide conmigo en términos de ayudas sociales pero no en mi tratamiento con las relaciones con la iglesia? Si me quieres decir que Sánchez, Yolanda Díaz y todos se conforman con su 20 o 30%, estupendo, pero yo quiero ser presidente de todos", asegura García-Page.

Considera un "error" pensar que algo está mal en función de si lo ha hecho alguien del PSOE o del PP, pidiendo una mentalidad "más permeable". "Me presento para ser presidente de todos y quien no entiende eso no puede ganar nunca unas elecciones. Así estamos, en un país enormemente fragmentado en el que cada uno habla a su parroquia", lamenta el presidente de Castilla-La Mancha.

Tras el encuentro con García-Page, Minerva y José se muestran a disgusto con las respuestas del barón socialista. "Le preguntábamos, nos repreguntaba pero no nos dejaba contestarle. Eso no es un debate, es 'cuéntame tu cuento'", lamenta Minerva.