Emiliano García-Page se sienta con Cristina Almansa, una mujer de Barcelona ya jubilada con raíces manchegas e independentista. Ella fue votante del PSC, pero con el paso de los años afloró ese sentimiento independentista. Ahora, la bandera de España le genera "bastante rechazo": "Es una bandera que va en mi contra".

"Hay gente que usa la bandera española con una mentalidad agresiva y se la apropian", reconoce García-Page, a lo que Almansa responde: "Para mí, es la bandera de PP y Vox, con eso ya no me representa". El presidente de Castilla-La Mancha considera que lo importante al final del día es "lo que somos como comunidad".

Para Almansa, es un tema que se basa en una cuestión de "sentimiento". Preguntada por Gonzo, la mujer considera a García-Page un "nacionalista español", etiqueta de la que el presidente regional reniega: "Soy español, pero nacionalista no soy, no puedo serlo. Soy socialdemócrata. Me pondría más de parte de una persona con una persona con 10 años de paro en Sabadell que con un terrateniente de Bolaños. Tengo prioridades distintas".

Cristina considera "una barbarie" las penas de cárcel a los políticos del 'procés' y ve la ley de amnistía como la mejor opción para pasar página: "Me parecieron del todo injustas las penas. Creo que lo mejor es que los que están en el extranjero, vengan aquí, se presenten a unas elecciones y seamos los catalanes los que juzguemos".