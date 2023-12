Emiliano García-Page habla en Salvados sobre el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, un acuerdo en el que defiende que no se habla de la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Preguntado por Gonzo acerca de esta cuestión, defiende que ese punto "no se ha firmado" en el documento.

"Todo referéndum que no sea para cambiar o modificar la Constitución, lo recurriré al Constitucional con carácter previo", avanza el presidente de Castilla-La Mancha. En caso de celebrarse, Cristina Almansa, mujer independentista, asegura frente a García-Page que votaría 'sí' a día de hoy.

"La convencería para que votase que no", ironiza el presidente regional, que añade que ya ha "convencido a mucha gente" que no piensa como él. "No quiero un referéndum inmediato. Por supuesto que se tiene que hacer, pero se ha de madurar", añade Cristina.