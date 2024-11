Este domingo, en laSexta, a partir de las 21:25 horas, Salvadosviaja a La Palma, tres años después de la erupción que se llevó por delante casas, negocios y cultivos para comprobar de primera mano cómo las heridas que dejó la lava siguen abiertas tanto tiempo después. Mientras las distintas administraciones defienden su actuación y se empieza a hablar de reconstrucción tras las zonas arrasadas por la DANA en Valencia, el equipo de Salvados se fija en cómo se gestionó otro fenómeno natural, distinto y menos trágico, que afectó a nuestro país: el volcán de La Palma.

Durante aquellos meses cientos de personas vieron cómo sus vidas acabaron sepultadas bajo la lava. El fuego se llevó casas, parques y plazas, colegios. También recuerdos y proyectos enteros de vida. Entonces, las distintas administraciones se comprometieron a una rápida reconstrucción de todo lo que la lava se llevó por delante. Sobre la gestión de las administraciones, uno de los vecinos es tajante: "Estamos sufriendo un segundo volcán, peor que el primero".

Gonzo recorre la zona que sepultó la lava con Roberto, un bombero voluntario que trabajó 91 días seguidos, los que duró la erupción y que lamenta que "la mentalidad de los políticos nunca ha sido la de mejor prevenir que lamentar". Por otro lado, Nemesio es coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias. Durante la erupción fue asesor de la dirección del Plan para la Gestión de la Emergencia Volcánica. Admite que la erupción les cogió por sorpresa a muchos, también a los científicos. "La sociedad canaria y española tiene una percepción paupérrima del riesgo volcánico", asegura. Además, Gonzo también le pregunta por cómo funcionó el sistema de alertas.

Salvados visita a Nayra en el contenedor de 50 m2 en el que vive con su marido y sus dos hijos de forma provisional. La demanda de vivienda en la isla ha sido tanta que no ha logrado alquilar absolutamente nada en estos años. Siente que vive "en pausa". Además, Gonzo recorre la ladera volcánica con Arturo Rodríguez, fotógrafo tinerfeño que captó con su cámara toda la actividad geográfica y humana de aquellos días. Su trabajo dio la vuelta al mundo y le valió premios, pero vive con la contradicción de haber fotografiado también el sufrimiento de sus vecinos.

Joantxo, vecino de La Bombilla, es uno de los afectados por los efectos de la erupción. Le asegura a Gonzo que "la isla no se va a solucionar con 1000 millones en ayudas que no han llegado". Joantxo reclama que los afectados tengan la información que ahora no tienen. Concluye que "la administración tiene un problema de personal" pero "los vecinos tenemos un problema vital". Por último, Gonzo visita a Juan Vicente, propietario y trabajador de una plantación platanera. Reflexiona sobre la dificultad de vivir y domesticar una isla salvaje como La Palma y sobre el trauma colectivo que viven todavía hoy sus habitantes. La lava sepultó no solo la cooperativa que dirigía y su casa, sino todo el barrio en el que se crió. “Estamos sufriendo un segundo volcán, peor que el primero” sentencia.

¿Cómo es ver en directo la desaparición de toda una vida?, ¿Estaban prepararon?, ¿Las autoridades estuvieron a la altura? Y ahora, pasado todo este tiempo, ¿Han podido rehacer su vida?, ¿Han recibido la ayuda prometida cuando todos estábamos pendientes de lo que destruía el volcán?, ¿Se pudo haber hecho mejor?

Producido por Atresmedia TV en colaboración con Producciones del Barrio, Salvados también está disponible en atresplayery fuera de España en Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional.