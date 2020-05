Julio Anguita aseguró en su entrevista con Jordi Évole en Salvados que no hubiera aceptado un cargo de consejero en una compañía eléctrica. "No me lo han ofrecido, pero los que me conocen saben que habría dicho que no. La respuesta hubiese sido: 'Metéoslo donde os quepa'", dijo el que fuera líder de IU, después de que Évole le preguntase qué hubiera respondido si le hubieran ofrecido "un cargo en el Consejo de Administración de alguna empresa afín como Endesa o Gas Natural para tenerle tranquilito".

Este fue el final de la entrevista a Anguita, en la que también el político expresó la importancia de no dejarse llevar por "la pasividad" durante la crisis en 2012, momento en el que tuvo lugar la conversación con Évole en Salvados. "Estamos en una emergencia nacional. No se puede pagar la deuda y esto no tiene arreglo ni solución ninguna mientras sigamos así", manifestó entonces el exsecretario general de Izquierda Unida.

En esta línea, Anguita criticó que los políticos sabían "perfectamente" que no había solución, pero que seguían "llevando al país al desastre". "La situación de nuestro país está para que veamos menos la roja y nos molestemos ese tiempo en preguntar dónde puedo llevar mis fuerzas. Hay que llevarla donde sea, aunque sea Cáritas Diocesana, fíjese lo que le digo", expresó.

"La pasividad nos mata a todos"

Para Anguita, lo importante es que la gente se moviera, se levantase del sillón y se molestase porque, tal y como afirmó "la pasividad mata a todos porque la pasividad de un ciudadano termina siendo la pasividad del conjunto".