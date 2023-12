Gonzo enseña a Emiliano García-Page sus últimas críticas a Carles Puigdemont, al que señala como "culpable y no víctima" del 'procés' y del que dijo que no querría que volviese a España "con las manos en los bolsillos". "Me encanta escucharme", bromea ante la risa de Cristina Almansa, mujer independentista que debate con él acerca del referéndum del 1-O.

Como creyente, asegura que el perdón católico requiere de "la confesión del pecado, propósito de enmieda y constricción": "A estas alturas, ese perdón no sería válido". El presidente de Castilla-La Mancha sigue señalando a Puigdemont como el "culpable de estar donde estamos".

"No creo que Rajoy estuviera deseando aplicar el 155 ni Sánchez pactarlo con el PP. Si lo hiciera yo me llamarían facha peligroso", ironiza García-Page. Para Cristina, lo que ocurrió el 1-O no fue un "golpe de Estado", algo que le "molesta": "Detrás de ellos había miles y miles de catalanes que nos hacía ilusión que lo hicieran".