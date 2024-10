Jaime habló sobre los momentos posteriores al gravísimo accidente de tráfico de Supersubmarina. El guitarrista, en el programa Salvados, contó a Gonzo lo que recuerda cuando abrió los ojos y trató de levantarse para salir del coche.

"No sabía qué había pasado. Intenté levantarme... y tenía la pierna colgando. Cuando me sacan del coche, me llevan a una ambulancia en una camilla alta", relató.

Y ahí estaba Jose: "Recuerdo verlo y le dije, 'tranquilo, estamos bien'. Solo recuerdo verle balbucear. Había tenido un golpe enorme en la cabeza"