Maya Castanyer reconoce que se siente completamente vencida por la Administración. "Me ha ganado en esta pelea que no debería tener. No he conseguido o que quería, que es que mi hijo estudie en una escuela ordinaria, incluido en la sociedad", lamenta.

Para ella, una de sus mayores preocupaciones es conseguir que su hijo tenga amigos, algo que reconoce que es muy difícil. "Cuesta que tenga amigos con los qe quedar, con los que tener actividades", admite. Una situación que intenta encontrar la manera de poder cambiar.