Salvados investiga la precariedad laboral en España contando la historia de Xavi, el joven de 19 años que murió engullido por una máquina de la fábrica en la que trabajaba. Al arrancar el programa, Gonzo recuerda que, en 2022, en España murieron más de 800 personas en este tipo de accidentes.

"Muchas de esas muertes fueron evitables, como la de nuestro protagonista, Xavi, de 19 años, que dejó su casa y su pueblo para trabajar en una fábrica que se acabó convirtiendo en una trampa mortal", afirma el presentador en el arranque del programa.

Para contar la historia de Xavi, en Salvados hablan con su familia y amigos, como Iñaki, Gaizka y Sufi, que recuerdan al joven y hablan de una juventud en la que se han visto obligados a trabajar desde muy temprana edad para ayudar a sus familias.

"Mi madre no puede trabajar y mi padre es portero de una finca. Nunca me han exigido, pero siempre he intentado contribuir", cuenta Gaizka, que confiesa que, aunque en alguna ocasión se han planteado marcharse, no lo han hecho.