En un programa de Salvados de esta temporada, Gonzo reunió a Oriol Junqueras con varios españoles para hablar de la independencia catalana y la amnistía a los políticos independentistas. Jordi Querol, un catalán de 85 años, debatió así con él en el vídeo principal de esta noticia: "No soy independentista. Estoy muy cómodo en esta especie de Estado federal, el autonómico del 78. Me parece que buscar más fronteras no hace falta".

"Los acontecimientos de octubre de 2017 con mucha tristeza", insistió el hombre, que confesó que se sintió "muy mal": "Tenía la sensación de que Cataluña estaba muy bien vista en cualquier parte y rincón de España y yo pensé: ¿Cómo puede ser que nos queramos ir de un país en que somos como un poco los de Primera División? El top 10. ¿Cómo puede ser? Me dio mucha pena". Por otro lado, Querol destacó a Oriol Junqueras que no votó en el referéndum del 1 de octubre de 2017 porque "no estaba dentro de la legalidad".