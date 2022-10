Mario Conde ha dejado claro que, pese a la llamada que don Juan Carlos tuvo con Felipe González, el monarca nunca intercedió para que la intervención a Banesto no se produjese. Un detalle que asegura que, como español, no le gustó. "Me hubiese gustado que tuviese más intervención no en defensa, no nos equivoquemos, en conocimiento de lo ocurrido".

El exbanquero ha reconocido que, por ser español, y por su lealtad a la Corona, debería haber hecho algo más por él. "Me hubiese gustado que la Corona, como Jefatura del Estado, hubiera podido tener mayor envergadura", ha indicado recordando que fue el asunto financiero más importante del siglo XX.