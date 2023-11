Oriol Junqueras charla en Salvados con varios españoles como Jordi Querol, un catalán de 85 años, que muestra su postura en contra de la independencia de Cataluña. "No soy independentista. Estoy muy cómodo en esta especie de Estado federal, el autonómico del 78. Me parece que buscar más fronteras no hace falta", afirma de rotunda el hombre.

También asegura que como catalán vivió "los acontecimientos de octubre de 2017 con mucha tristeza": "Me sentí muy mal. Tenía la sensación de que Cataluña estaba muy bien vista en cualquier parte y rincón de España y yo pensé: ¿Cómo puede ser que nos queramos ir de un país en que somos como un poco los de Primera División? El top 10. ¿Cómo puede ser? Me dio mucha pena". Por otro lado, también confiesa de manera rotunda a Oriol Junqueras por qué no participó en el referéndum: "No se hizo de la manera intelectual que yo lo hubiera planteado. No estaba dentro de la legalidad".