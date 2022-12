La entrevista de Jordi Évole a Alfonso Guerra comienza en un teatro para hacerle un guiño al político, que fue actor en el pasado. En este sentido, asegura que nunca se ha considerado "un gran actor", aunque la gente cree que hace "bien el recitado poético".

En este sentido, Guerra considera que "toda exposición pública se parece, ya sea un actor en un escenario" o un político hablando desde un atril. Además, recuerda que "cuando se empezaban a hacer los mitines todos estaban nerviosos", pero él no porque "había hecho eso muchas veces".

Y en referencia a estas intervenciones, Jordi Évole le pregunta por el micrófono de diadema, que empezó a "utilizar, incluso, antes que Madonna". "Yo tenía la idea de que era necesario conectar bien con la gente, yo veía que el político salía y se agarraba al pupitre. Entonces, quise que me lo quitaran", explica Guerra.

Además, durante la entrevista habla sobre la teatralización de la política. "Creo que la política ha perdido encanto porque como no se puede decir nada, lo políticamente correcto se lo come todo, no hay sinceridad. Si no son sinceros, no son valientes y sin valentía, no hay novedad. Ya no se puede contar ni un chiste, siempre hay alguien perjudicado", considera.

Jordi Évole le confiesa a Alfonso Guerra "el ridículo" que ha hecho para conseguir la entrevista con él

El presentador de Salvados asegura que desde que empezó "con este programa siempre ha querido entrevistar a Alfonso Guerra". En este vídeo cuenta lo que ha tenido que hacer para conseguirlo.

El 'milagro de P. Sánchez' y 'un voxstruo viene a verme': ¿qué opina Alfonso Guerra de estas versiones cinematográficas?

Alfonso Guerra Guerra cree que es cierto que "es casi un milagro" que Sánchez gobierne con 84 diputados. Pero, ¿qué piensa sobre el resto de versiones cinematográficas que le muestra Jordi Évole?

Alfonso Guerra reivindica el patriotismo de izquierdas: "Los políticos en la Segunda República amaban a España"

El exvicepresidente del Gobierno asegura en este vídeo de Salvados que "el incremento de la desigualdad trae al extremismo y a los nacionalistas".