El alcalde de Utiel se emociona por el agradecimiento de haber tomado "la decisión acertada" al cerrar los colegios el día de la DANA

En el último programa de la temporada de Salvados Gonzo se traslada a Valencia para repasar con alcaldes, periodistas locales y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, lo sucedido aquella jornada del martes 29 de octubre que dejó más de 220 muertos y no pocos señalados. La mayoría de ellos de forma negativa, sin embargo, hay otros a los que sus decisiones más de un mes después todavía se le agradecen.

Se trata del alcalde de Utiel, el 'popular' Ricardo Gabaldón. Fue el primero en cancelar la actividad lectiva aquella trágica jornada. En su entrevista se sincera y admite que "cada vez que lo pienso se me ponen los pelos de punta". Habla de esa decisión que tantas vidas ha salvado porque asegura que "allí van 400 chicos y chicas". "En lo que va de tomar una decisión a haber tomado otra yo no estaría aquí ahora. No podría estar", sostiene Gabaldón.

Entonces, Gonzo ha rescatado un extracto de un programa en la Cadena Ser emitido pocos días después del temporal en el que el catedrático de la Universidad de Valencia Joan Romero agradecía al regidor haber tomado esa situación: "Tengo un familiar muy cercano que trabaja de profesora en Utiel y nunca le estaré suficientemente agradecido al alcalde de Utiel que el martes a las siete y cuarto dijo 'en mi municipio no se abren los centros educativos'".

Unas palabras que han hecho que el regidor se ha mostrado emocionado, sin embargo, no acaba de reconocer que esa decisión permitió que se salvaran centenares de vidas. Gabaldón se limita a reconocer que "fue la decisión acertada" y a admitir que, ciertamente, "cada vez" que lo escucha no puede evitar emocionarse.