Un afectado por la DANA en Paiporta: "La reconstrucción va a ser difícil; habrá gente que se quede por el camino"

Un afectado por la DANA en Paiporta cuenta a Gonzo que todos los negocios del pueblo se han visto afectados y que la reconstrucción será "difícil", tantos que algunos no podrán recuperar su vida anterior.

Muchas localidades se han visto enormemente afectadas por el paso de la DANA en la Comunidad Valenciana. Una de ellas es Paiporta, que como comenta uno de sus vecinos, será difícil volver a la normalidad cuando todo el pueblo se ha visto afectado.

"La nueva normalidad tiene un poco de incertidumbre. Es un pueblo donde todos los comercios han sido dañados y toda la economía está dañada", asegura a Gonzo.

Además, indica que habrá algunas personas que no puedan hacer frente a recuperar sus negocios: "Esta reconstrucción va a ser difícil. Volver a este tejido empresarial no va a ser fácil y habrá gente que se quede por el camino y diga 'yo no puedo' y se tenga que buscar otra forma de vida".