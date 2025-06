Rufián, sobre su reunión con Sánchez en Moncloa: "Estuve a punto de no ir, pero fui porque no soy Ayuso"

El portavoz de ERC en el Congreso cuenta en laSexta Xplica que no quería acudir a hablar con Pedro Sánchez tras salir a la palestra la implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo. "No le veía el sentido", espeta.

Gabriel Rufián lo tiene claro: Pedro Sánchez "no es consciente" de todo lo que conllevan las últimas informaciones sobre el caso Koldo que han puesto al ya exsecretario de Organización del PSOE en el centro del foco mediático... y también de la trama corrupta.

En una entrevista en laSexta Xplica este sábado, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados no dudó en reconocer a José Yélamo que no tenía ninguna gana de acudir a Moncloa el pasado miércoles, cuando se reunió con el presidente del Gobierno ante las últimas informaciones desveladas en el informe de la Guardia Civil sobre Cerdán.

"Estuve a punto de no reunirme con Sánchez, pero fui porque no soy Ayuso", asevera el catalán, que no duda en señalar "no veía sentido" al encuentro con Sánchez. "A mí el cuerpo me pedía no ir. Tengo un respeto institucional que debo tener como portavoz de ERC, tenía una cita y fui", agrega.

"Yo no le veo sentido a que un presidente del Gobierno vaya al Congreso a leerle al PP sus casos de corrupción y a echarme a mí la bronca", explica también el portavoz de ERC sobre la intervención de Sánchez en el pleno del Congreso. "Estuve a punto de no ir a la reunión porque se enfado conmigo más que con Santiago Abascal", insiste.

