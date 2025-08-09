Una joven "estilista" explica a Equipo de Investigación cómo "devuelven la ropa usada": "Es bastante común"

Dos jóvenes que trabajan como estilistas confiesan a Equipo de Investigación cómo "devuelven ropa que han utilizado" para sus proyectos: "Pedimos a la gente tener cuidado porque hay mucho dinero invertido".

Paseando con dos maletas por una de las calles principales de la ciudad, Equipo de Investigación paró a dos jóvenes que aseguraron ser "estilistas" y que se disponían a devolver la ropa que habían usado el día anterior para uno de sus proyectos.

En el vídeo sobre estas líneas podemos ver cómo la chica muestra a los reporteros uno de los vestidos utilizados para un videoclip, explicando cómo quita y vuelve a poner las etiquetas en las prendas para después poder devolverlo a tienda.

"Gracias a Dios, nunca he tenido que pasar la vergüenza de que me rechacen ropa", expresa la joven, al tiempo que confiesa que los artículos que van a devolver están valorados, en total, en 830 euros. "Yo con todas las personas que trato les digo que por favor tengan cuidado con las prendas porque hay mucho dinero invertido", manifiesta la joven, quien defiende que "es bastante común devolver prendas usadas, más de lo que la gente se piensa".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes volver a ver el programa de'Equipo de Investigación: el precio de las devoluciones' en atresplayer.com.