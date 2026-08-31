Ana Pastor desvela detalles del nuevo plató de Más Vale Tarde: "Es un poco piso de Iñaki López"

Ana Pastor conecta con Iñaki López desde lo que será el nuevo plató de Más Vale Tarde, al que todavía "queda algún detalle por cerrar", pero del que ya se aprecia un gran ventanal: "Es una mirada a la calle, que es lo que nos gusta en laSexta".

Ana Pastor visita Más Vale Tarde para hablar de los programas especiales de El Objetivo que abordarán la situación en Ceuta esta semana de lunes a jueves a las 21:30 horas en laSexta.

La presentadora conecta directamente desde la puerta de lo que a partir del próximo lunes será el nuevo plató de Más Vale Tarde e incluso muestra una pequeña parte de cómo será.

"No me enseñes mucho que me está quedando un apartamento niquelao", reacciona Iñaki López. Pastor, por su parte, adelanta que ha visto guitarras y libros: "Es un poco piso de Iñaki López", comenta la presentadora, que reconoce que le da "cierta envidia".

"No solo Amador está de mudanzas, también yo", apunta irónico Iñaki, mientras que Ana Pastor le explica que "todavía queda algún detalle por cerrar". El presentador de Más Vale Tarde señala que todavía no ha puesto cocina, "con lo que soy yo".

Pastor se centra en el enorme ventanal: "Es una mirada a la calle, que es lo que nos gusta en laSexta". Iñaki, por su parte, agradece las 'vistas': "Parece que el piso me lo ha comprado Patrimonio de Madrid".

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