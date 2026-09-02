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Juanma Lamet, tras el informe: "¿Qué explicación tiene esa obsesión del presidente por no molestar a Marruecos y eximirle de una responsabilidad obvia?"

El periodista considera "demoledor y definitivo" el informe que apunta a la implicación de Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Juanma Lamet, tras el informe: "¿Qué explicación tiene esa obsesión del presidente por no molestar a Marruecos y eximirle de una responsabilidad obvia?"

El periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet ha valorado el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que apunta a que gendarmes marroquíes habrían planificado y ejecutado la entrada masiva e irregular de más de 80.000 migrantes en Ceuta el pasado 31 de julio. El documento ha sido entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga los hechos, y fue adelantado por 'El Español' y confirmado por fuentes jurídicas a laSexta.

Lamet considera que las conclusiones del informe son especialmente graves y cuestiona que las autoridades españolas pudieran desconocer la posible implicación de Marruecos. "El informe, efectivamente, es demoledor y me parece definitivo. ¿En qué cabeza cabía que entraran 80.000 personas y Marruecos no tuviera conocimiento de ello? Y mucho menos participación, cuando todos sabemos que utiliza la frontera como un grifo: la abre y la cierra en función de sus intereses", ha señalado el periodista.

Ante estas conclusiones, Lamet ha dirigido sus críticas al Gobierno y, especialmente, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "¿Qué le pasa a Pedro Sánchez y qué explicación tiene esa obsesión de no molestar a Marruecos y eximirle de una responsabilidad que yo creo que es obvia?", se ha preguntado. El periodista ha ido más allá y ha reclamado la dimisión de Marlaska: "Tiene que dimitir. Lo que ha ocurrido es muy grave. Los fallos son más graves aún, pero lo de la carta es definitivo. Si no lo sabía, tiene que dimitir".

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