La viral señora que tiene claro qué buscar al reservar un piso de vacaciones: "Lo icónica que es"

¿Playa, centro o monumentos? Nada de eso. Esta señora tiene claro que para ella las mejores vistas son las del hotel de enfrente, donde tiene cotilleo asegurado cada noche.

Cuando nos vamos de vacaciones, lo habitual es buscar un apartamento cerca del centro, de la playa o de los principales monumentos. Pero hay quien tiene otras prioridades. Una señora se ha convertido en la protagonista de un viral por demostrar que lo verdaderamente importante es tener cotilleo asegurado las 24 horas.

En el vídeo, compartido por la cuenta '@liosdeVecinos', aparece la mujer, prismáticos en mano, observando desde su ventana todo lo que ocurre en el hotel de enfrente durante la noche. "Lo icónica que es mi vecina, que no se pierde el espectáculo del hotel de enfrente ninguna noche", se puede leer en el mensaje que acompaña al vídeo. "¿Vosotros pagaríais más sabiendo que hay cotilleo las 24 horas?", plantea Hans Arús en el plató, algo que Alfonso Arús parece tener claro: "Estas vistas privilegiadas no tienen precio".

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