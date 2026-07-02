La historia de amor entre 'la Iratxe' y 'el Fran': "Mama, que me gusta el vecino. Que va a ser él el que estrene a la Juani y la Mari"

Iratxe, una de nuestras princesas de barrio, cuenta en su vídeo de presentación en el programa de laSexta cómo conoció a 'el Fran', su novio y vecino del segundo.

Puede que Princesas de Barrio desapareciera hace años de la parrilla de laSexta, pero algunos de sus rostros siguen muy presentes en la memoria de los espectadores. Entre ellos destaca Iratxe Serrano, conocida como 'la Iratxe', una de las protagonistas más carismáticas del formato gracias a su espontaneidad.

"Si me defino falsamente te digo que soy muy buena, que soy la mejor del mundo, pero a las malas soy una hija de puta", reconoce sin rodeos para después definirse con otra frase que resume a la perfección su personalidad: "Soy poligonera a tope".

Cuando participó en el programa tenía 25 años, vivía en el barrio de Las Malvinas de Toledo y atravesaba una etapa de desempleo, por lo que se dedicaba a las tareas del hogar. En el terreno sentimental compartía su vida con Fran, pescadero de profesión y, además, vecino del segundo.

De hecho, mucho antes de que comenzaran su historia juntos, ella ya había anunciado en casa quién le había robado el corazón. "Mama, que me gusta el vecino. Que va a ser él el que estrene a la Juani y la Mari", le dijo a su madre. Con 'la Juani' y 'la Mari' se refería, entre risas, a sus pechos operados, una intervención estética que calificaba como un "capricho" y que aseguraba estar pagando poco a poco.

Más allá de su vida personal, 'la Iratxe' también confesó cuál era uno de sus grandes sueños: hacerse un hueco en la pequeña pantalla y llegar a ser colaboradora de televisión. Antes de quedarse en paro había trabajado en atención al cliente, un empleo del que guardaba un recuerdo especialmente desagradable después de que un hombre se masturbara mientras hablaba con ella por teléfono.

Aunque en varias ocasiones bromea con que los redactores de Princesas de Barrio le plantean preguntas demasiado complicadas, no necesita mucho tiempo para responder cuando le preguntan qué significa para ella la felicidad. Su contestación, fiel a su estilo directo, no deja espacio para las dudas: "El símbolo del euro".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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