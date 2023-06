Tras 6 discos de estudio y varios recopilatorios en el mercado, Mecano dejó los escenarios en 1992: su último concierto fue en Valladolid. Los fans lloraron su pérdida, pero ese final no era para siempre. En 1998, Ana, Jose y Nacho volvieron con un disco recopilatorio que llevaba sus nombres, con nuevas canciones inéditas, igualmente compuestas todas por los hermanos Cano.

Sin embargo, poco duro la vuelta del grupo más emblemático de los 80. Si en marzo del 98 se publicaba el disco Ana-Jose-Nacho, en noviembre de ese mismo año, en la gala de los Premios Amigo 98 y cuando recogían el premio a toda una trayectoria musical, Jose anunciaba que se iba para siempre de Mecano: "Quiero aprovechar la ocasión... para comunicarnos que voy a dejar de estar con Mecano". Y la sorpresa entre sus compañeros fue máxima.

Según confiesa Rosa Lagarrigue, mánager del grupo desde 1983 a Iñaki López en una entrevista realizada para el documental Pongamos que hablo de Mecano, en ATRESplayer PREMIUM, José lo comunicó al grupo unos 10 minutos antes: intentamos reconducir la situación, decirle que no lo dijera en ese momento, pero finalmente sintió que debía decirlo allí. Nacho lo sabía -cuenta Lagarrigue- pero Ana no, "se estaba maquillando en ese momento, porque ella dice que no lo sabía". Ana y Nacho como pudieron aguantaron el tipo en pleno directo en aquella gala.