José Bono cuenta en el vídeo principal de esta noticia cómo Julio Iglesias intercedió por España para arreglar un conflicto diplomático con EEUU después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero retirara las tropas española en Irak. "Le dije que le llamaba como español, no como cantante, y que le quería pedir un favor que un patriota como él esperaba que me pudiera ayudar", recuerda José Bono, que cuenta cómo gracias al cantante al día siguiente le llamó su segundo de la embajada de Estados Unidos.

"Donald Rumsfeld nos atendió y me preguntó qué quería que hiciera y le dije que delante de los periodistas que diga que EEUU es un país amigo de España", cuenta Bono, que explica que a partir de ese momento, "las cosas fueron magníficamente bien". Para agradecer este favor, José Bono invitó al cantante a su casa en Toledo. "Yo no soy amigo de leer las revistas del corazón y estaba muy alejado del mundo social, yo sabía que Julio había sido esposo de Isabel Preysler, pero no sabía muchas más cosas", recuerda el exministro de Defensa.

José Bono cuenta cómo sacó a Julio Iglesias el mejor vino que tenía que, casualmente, era del Marqués de Griñón. Sin saber que era el exmarido de Isabel Preysler, Bono le dio esa botella dejando a los presentes anonadados. Descubre cómo reaccionó Julio Iglesias en el vídeo que hay sobre estas líneas.