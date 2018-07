Una inquilina se queja de las amenazas de su casero: "Me dice que me va a mandar para mi país en un sarcófago"

PISTOLA EN MANO

El aviso de una mujer que es amenazada con un arma de fuego pone en alerta a los agentes de Policías en acción. El casero acudió a casa de la mujer para reclamar el dinero del alquiler, al no conseguirlo la amenazó: "Me pone la pistola y dice que me va a reventar la cabeza con dos tiros, que me va a mandar para mi país en un sarcófago".