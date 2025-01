Mauricio, el pianista de 12 años que encandila a Pablo López y Mika en 'El Piano': "La frescura de un joven con la sabiduría de un anciano"

Mauricio va directo hacia el piano que preside la Estación de Francia de Barcelona sin dudarlo ni un segundo. Su seguridad impresiona a Ruth Lorenzo, pues el cuarto concursante de este programa de 'El Piano' tiene tan solo 12 años, aunque cualquiera lo diría escuchándole hablar.

Para él, la música es más que una afición; es un modo de vida. "Es mi gran pasión", reconoce ante la presentadora. "Cuando empecé, enseguida me enganché y pensé que sería mi compañero de viaje para toda la vida". Él, a priori, es todo lo que Mika, uno de los jurados secretos, está buscando desde el principio.

El pequeño prodigio toca allá por donde vaya. "Si me entero de que hay un piano en una residencia o en un hospital voy ahí. Fui al hospital Clínic y al acabar una pieza un señor se me acercó y me dio un billete de 20 euros y me dijo que le había emocionado mucho con mi música". Él lo considera su primer sueldo, algo que despierta los recuerdos de Pablo López.

Mauricio Vilar se atreve a tocar 'Sacromonte', de Joaquín Turina. Mika tiene claro lo que piensa de su actuación.