Pol Carmona sorprende a Pablo López al tocar una de su canciones al piano: "De mayor quiero ser como él"

El artista favorita de Pol, el joven pianista de 12 años de Mataró, no es otro que Pablo López. Lo que no sabe es que está escuchando su actuación desde otra sala donde está como jurado del programa.

Pol Carmona lo tiene claro: "De mayor quiero ser pianista". El joven de 12 años vive en Mataró y se presenta a 'El Piano' con un disco firmado por Pablo López entre las manos. Conoció a Pablo López a la salida de un concierto en plena pandemia y el artista le aseguró que algún día se volverían a abrazar.

"Me firmó el disco, me gusta mucho y de mayor quiero ser como él", confiesa el chico. Lo que no sabe Pol es que Pablo es jurado del programa y está escuchando todo desde otra sala, quien se emociona al escuchar que es un referente para el joven: "Pablo, de mayor quiero ser como tú y espero que algún día me lleve el abrazo que me prometiste".

Ahora, escoge la canción de 'Vi' de Pablo López para sorprender al jurado. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la reacción del jurado al escuchar la canción que interpreta y cómo Pablo, en un arranque de felicidad, comienza a acompañarle con su voz.