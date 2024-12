La arriesgada propuesta de Josué García al mezclar la 'Marcha Fúnebre' de Chopin con 'Nothing Else Matters' de Metallica

"Estoy acostumbrado a que no haya aplausos al estar en otro ambiente de duelo, más dramático", confiesa el pianista funerario Josué García, que llega al piano con una sorprendente actuación.

Josué García es pianista funerario. El joven de 38 años vive en Linares, Jaén, y recuerda cómo de pequeño se juntaba a su abuelo, agente funerario, para acompañar a las familias de los fallecidos en el proceso. Entre muchas anécdotas, el pianista destaca la vez que en un funeral, en Murcia, le hicieron tocar un pasodoble: 'Paquito el chocolatero'.

Josué García toca un fragmento de la 'Marcha Fúnebre' de Chopin y lo enlaza con 'Nothing Else Matters' de Metallica. "Estoy acostumbrado a que no haya aplausos al estar en otro ambiente de duelo, más dramático, el estar aquí hoy es totalmente distinto", confiesa Josué ante las cámaras del programa. En este vídeo puedes ver la reacción de Ruth, Mika y Pablo al escuchar la original mezcla.