Ruth Lorenzo, entre lágrimas tras escuchar a Peter Jiménez tocar Billie Eilish: "Me has recordado por qué soy artista"

"Estoy aquí para demostrar mi arte cantando y tocando", dice Peter Jiménez, que deja atrás su etapa como 'Drag Kid' en la que se hacía llamar 'Peter Princesa Arcoíris', para mostrar ahora una nueva forma de entender la música. Para Peter la música es "un medio de expresión para liberarse".

El joven cuenta que su familia lo es todo: "Lo mejor que me ha pasado en la vida, siempre me han apoyado en todo". Con solo 16 años, viene desde Jerez de la Frontera a 'El Piano' para tocar 'What Was I Made For' de Billie Eilish. "He escogido esta canción porque trata sobre descubrirse a uno mismo, sobre el crecimiento personal, y es lo que estoy viviendo ahora mismo", confiesa Peter.

Mika y Pablo López alucinan tras escuchar las primeras notas y la voz de Peter: "¡Qué bonito!". "Eres muy especial, porque me has recordado por qué soy artista", dice Ruth Lorenzo, quien no puede evitar las lágrimas en los ojos tras escuchar la historia y la sensibilidad que tiene al tocar la pieza. Puedes ver la actuación al completo en el vídeo sobre estas líneas.