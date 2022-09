Creíamos que todos conocían a Alberto Chicote, pero parece que no del todo... Pasan los años y algunos no han aprendido que al chef de laSexta no se le escapa ¡nada!

La nueva temporada de Pesadilla en la Cocina llega a laSexta llena de enfrentamientos, destrucción, guarrería en todas sus formas, broncas, tensión y momentos de lo más emotivos. Un cóctel de emociones solo apto para los más fanáticos del programa.

En el vídeo que acompaña a esta noticia se puede ver el tráiler oficial con todo lo que nos espera en esta nueva temporada. ¿Preparados?