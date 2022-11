Después de un desastroso servicio donde José Antonio, el dueño de Il Fogon della Toscana, se quedó sin trabajadores ni comensales en el local, Chicote decide reunirse con él para hablar sobre lo sucedido.

El chef le ve sobrepasado y se sienta con él en una de las mesas del restaurante. "No estoy bien, no suelo ser así", asegura José Antonio.

"Con lo que era esto"... José Antonio siempre recuerda lo bien que le funcionó su anterior restaurante donde facturaba mucho dinero y la gente salía muy contenta de lo que había comido: "De mi cocina han hablado en Austria", le confiesa a Chicote.

¿Y qué ha pasado para estar al borde de la quiebra? "Ahora la gente se va y no vuelve. Ahora tengo críticas muy malas. Ahora te ríes con lo que estoy facturando", desvela.

En el vídeo principal de la noticia, José Antonio le cuenta a Chicote su deuda: "Reme no lo sabe. No quiero que mis hijos me vean como un fracasado".