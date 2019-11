Alberto Chicote se traslada a Rota, Cádiz, para intentar reflotar el 'tex-mex' Pepe's Cantina. Un restaurante en el que el chef de Pesadilla en la cocina se desquicia con Pepe, el dueño del negocio, que hace caso omiso a sus indicaciones.

Ya su llegada vaticinaba lo que iba a ser su paso por el mexicano. Y es que nada más llegar, Chicote tiene algún que otro problemilla para entrar en el local porque ¡se queda con el pomo de la puerta en la mano!. "Pues empezamos bien...", se queja el chef de Pesadilla en la cocina.

No se imaginaba lo que encontraría al otro lado de la puerta. Un restaurante mexicano donde sus platos que tienen algo en común: "México no está". Este es el vídeo de la cata del chef de Pesadilla en la cocina donde comprueba la rara textura del arroz. "Es como comer trocitos de plástico", asegura.

El chef se atreve también a probar su bebida. Y es que su propietario, Pepe, es un experto en hacer cócteles, servicio que ofrece en carta y por el que abandona sus tareas en cocina. Para ver sí es tan bueno como dice, Chicote prueba uno de sus cócteles sin alcohol: un margarita de fresa con el que 'rejuvenece'. "Me siento como un niño tomando un sirope helado de fresa", asevera.

Tras probar el menú, el cocinero comprueba cómo trabajan en el 'tex-mex' andaluz. En el primer servicio en el Pepe's Cantina, Chicote ve problemas de abastecimiento, de organización y grandes problemas de higiene. Al ver que friega sólo con agua y que los tacos se le caen al suelo y los pone en el plato, el chef acaba llamando al dueño "guarro con todas las letras".

La falta de limpieza del local es un hecho y la pasividad y falta de organización de Pepe, también por lo que Chicote intenta averiguar qué es lo que busca el dueño del Pepe's Cantina con su trabajo. Y es que no le escucha y no se deja ayudar por el chef de Pesadilla en la cocina. Pepe acaba estallando a la presión del cocinero. "¿Te tapo la boca?", amenaza al chef.

Queja, tras queja, el propietario del Pepe's Cantina se desquicia después de que Chicote cuestione cada cosa que hace. Este es el momento en el que Pepe se pone "malito" con tanta "caña" del chef de Pesadilla en la cocina.

Después de un servicio caótico, la tensión es tal entre el padre y el hijo del Pepe's Cantina que ambos se dicen "verdades como puños". José Carlos no aguanta la situación y revienta contra Pepe. "¡A tomar por culo te vas tú, que eres un sinvergüenza!", le dice. Un enfrentamiento por el que María, la camarera, se viene abajo.

Para que el 'tex-mex' empiece de nuevo, el equipo de reformas de Pesadilla en la cocina hace un lavado de cara al Pepe's Cantina. Un resultado que gusta y mucho a su propietario. "Lo has hecho de puta madre", le confiesa a Chicote.

Pero la reforma y el cambio de carta no hace milagros y el servicio de reapertura del Pepe's Cantina no es mucho mejor que los otros servicios porque el dueño parece no haber aprendido nada. Ante su inactividad, a Chicote no le queda otra que remangarse y tomar las riendas de la cocina. "Tú, Pepe, te puedes ir a fumar, que para lo que haces…", le dice el cocinero.