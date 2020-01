El servicio de apertura de 'El Tigris' arranca con muchos nervios y también errores. Los nuevos platos hacen que tanto en la cocina como en la sala anden perdidos por no saber las recetas y el emplatado. Chicote se queja por la presentación con la que sirven los platos. "Hazlo con un poco más de cariño eso parece un cagarro", le dice a Ana, la cocinera y propietaria del restaurante kebab.

En cocina hay un lío tremendo desencadenado por una confusión en las comandas. Nadim, el hijo de los dueños de 'El Tigris' cambia el orden de las mesas y provoca un caos en la sala. Ademám, la falta de concentración de Karim no ayuda. Por ello, Yasmina, la camarera y hermana de Nadim, toma las riendas del servicio poniendo orden en sala y en cocina organizando el trabajo. Gracias a su buen hacer termina siendo un éxito.

Para celebrar el contento de los comensales y lo bien que ha salido la reapertura, 'El Tigris' cuenta con una visita muy especial: la de una bailarina de danza del vientre. Una fuente de inspiración con la que no contaba el chef de Pesadilla en la cocina. Y es que Fatiha, la cocinera, se viene arriba y lo da todo en sale moviendo las caderas. "Pero bueno, muchacha, qué sorpresa me has dado. Me has dejado de piedra", confiesa el chef.