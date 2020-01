Alberto Chicote apoya y consuela a Ana después de que se venga abajo por la presión que vive no sólo en la cocina de 'El Tigris', también fuera de ella.

Yasmina, la hija de los propietario de 'El Tigris' y camarera del kebab, empieza a exigir y a presionar en cocina cuando ve que los platos no salen y los clientes se impacientan. Ana, la propietaria, piensa que ha sido demasiado "tocanarices" y se viene abajo por la situación que se vive en el restaurante.

"Estoy bloqueada por completo. No sé para dónde tirar", le confiesa entre lágrimas al chef de Pesadilla en la cocina. Totalmente desconsolada, la propietaria tras 16 años de lucha, no encuentra salida. "Una mujer con tanto valor como tú no debería llorar nunca", le intenta dar aliento Chicote para que no se venga abajo. "Yo voy a poner todo lo que pueda de mi parte", promete.